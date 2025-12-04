El crimen organizado continúa derramando sangre en la región La Libertad. Esta vez, el vigilante de un depósito en donde se guardan equipos y maquinaria pesada fue asesinado a balazos por delincuentes en la provincia de Chepén.

Ola criminal

Este nuevo hecho delictivo ocurrió en el sector Cerro Colorado del distrito de Pacanga. Según las primeras informaciones policiales, sicarios en motocicleta habrían atacado a Jhonny Castañeda Palacios, de 34 años, cuando cumplía con su ronda de seguridad en las afueras de su centro de labores.

Los criminales le habrían disparado hasta tres balazos, uno de ellos en la cabeza, lo que originó que muera en plena vía pública.

Al lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chepén, quienes recabaron testimonios de vecinos y recopilaron imágenes de cámaras de seguridad con la finalidad de identificar a los autores de este homicidio.

Soluciones

Con este nuevo ataque criminal el número de víctimas mortales a manos de la delincuencia incrementa a 255 en lo que va del año en la región La Libertad.

Del total, 18 homicidios se han registrado en la provincia chepenana, lo que motivó que el prefecto regional Carlos Rodríguez solicite que se declare el estado de emergencia en esa jurisdicción.

Al respecto, la gobernadora Joana Cabrera dijo que la Policía formalizará ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la solicitud para que se dicte el régimen de excepción en Chepén. La misma medida se va a pedir que se aplique en Ascope, que tiene 17 asesinatos este año.

Hay que indicar que en La Libertad ya hay tres provincias en estado de emergencia: Trujillo, Pataz y Virú.