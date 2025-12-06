Un hombre sindicado de haber sido el que, presuntamente, asesinó al juez de paz de Chicama fue enviado al penal El Milagro de Trujillo, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope le dictara 18 meses de prisión preventiva.
La medida coercitiva recayó contra Pedro Esteban Goicochea Villanueva, de 31 años, señalado como presunto autor directo del delito de homicidio calificado-sicariato-, en agravio de Víctor Hugo López De La Cruz, juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chicama.
EL CASO
Como se recuerda, la tarde del viernes 10 de octubre de este año, sicarios llegaron hasta la oficina de López De La Cruz, ubicado en la avenida Progreso, en el distrito de Chicama (Ascope), y lo mataron de cuatro balazos. Luego, los criminales escaparon a bordo de una motocicleta por la mencionada jurisdicción.
El abogado fue auxiliado por vecinos hasta el Centro de Salud Materno Infantil de Chicama; sin embargo, el personal médico solo certificó su deceso.
CAYÓ
La mañana del 25 de noviembre, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte detuvieron por el distrito de La Esperanza, a Goicochea Villanueva, apodado “Perico” o “Negro Perico”. Él se encontraba actitud sospechosa por inmediaciones de la intersección de las avenidas Los Reyes y Canal de Suez. Además, de acuerdo a las autoridades, en el registro personal le hallaron un paquete ovoide que contenía pasta básica de cocaína (PBC).
Según la Policía, alias “Perico” sería el que apretó el gatillo y acabó con la vida del letrado cuando se encontraba en su despacho en la localidad de Chicama.
