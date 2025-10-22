Tras un trabajo minucioso, personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo detuvo a un sospechoso que habría participado en el homicidio del juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, ocurrido la tarde del viernes 10 de octubre, cuando se encontraba en su despacho en el distrito de Chicama (Ascope).

OPERATIVO

De acuerdo con el acta de intervención, la captura de Diego Alexander Ubillús Rojas, de 21 años, apodado “Andy”, ocurrió la noche del lunes cuando se desplazaba a bordo de un automóvil de placa de rodaje T5C-336 por el distrito de La Esperanza.

El mencionado realizaba maniobras temerarias por la avenida Cahuide y esto alertó al personal policial que se encontraba realizando el patrullaje. A pesar de que le hicieron las indicaciones para que detenga la unidad vehicular, no hizo caso y trató de escapar. Tras una persecución, los detectives lograron reducirlo a la altura de la avenida Indoamérica.

Al momento de pedirle que descienda del vehículo, se percataron de que estaba en compañía de cuatro ciudadanos, tres de ellos de nacionalidad venezolana.

Asimismo, durante el registro a Ubillús Rojas, en una mochila que portaba se hallaron 71 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 200 gramos de marihuana, prendas de vestir y un celular.

PESQUISAS

La Policía detalló que alias “Andy” estaría implicado en el crimen del juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chicama. Agregó que las investigaciones revelarían que él habría sido el conductor de la motocicleta en la que escapó el sicario luego de asesinar a balazos a López de la Cruz, quien se encontraba en su oficina ubicada en la avenida Progreso.

Según las indagaciones policiales, el detenido sería cabecilla de la banda criminal “Los Chacales de La Libertad”.