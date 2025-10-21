A pesar de los mensajes con amenazas de muerte que vienen recibiendo los choferes de las unidades de la empresa de transportes Esperanza Express, continúan operando con normalidad en su ruta El Milagro-La Esperanza-Trujillo-Víctor Larco y viceversa.

La banda que se hace llamar “Los Compadres Nueva Generación” han lanzado una advertencia intimidatoria que atentarán contra la integridad física de los trabajadores de la mencionada empresa si en caso la directiva no se alinea.

“Estamos trabajando normal. La Policía está viendo el tema”, indicó un trabajador de la empresa en declaraciones a Cosmos Noticias.

Cabe mencionar que, criminales habrían estado exigiendo la suma de 50 mil soles.

Como se conoce, hace 15 días, delincuentes interceptaron un microbús de la empresa Esperanza Express y la atacaron a balazos por la avenida Miguel Grau, en el centro poblado El Milagro. Luego, cuatro días después, enviaron mensajes intimidantes a los trabajadores. Asimismo, el lunes 13, dos jóvenes abordaron un vehículo y le dijeron al chofer que los directivos de la compañía debían comunicarse con ellos para coordinar el pago.