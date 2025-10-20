Un nuevo hecho de sangre conmociona a la provincia de Pacasmayo. La mañana de este lunes, en el distrito de San Pedro de Lloc, sicarios asesinaron a balazos a un chofer de colectivo.

La víctima mortal fue identificada como José Antonio Justiniano Flores, de 48 años, quien al momento del ataque se encontraba a bordo de su automóvil que cubre la ruta San Pedro de Lloc-Pacasmayo y viceversa.

A SANGRE FRÍA

De acuerdo a las primeras informaciones, el ataque se produjo cuando Justiniano Flores se encontraba realizando su jornada laboral como suele hacerlo en un automóvil de color naranja y de placa de rodaje F9F-356.

Sin embargo, cuando se encontraba en la esquina de las calles 2 de Mayo y Callao, en San Pedro de Lloc, fue interceptado por dos criminales que se desplazaban en una motocicleta y le dispararon sin compasión. Una vez perpetrado este ataque criminal, huyeron con rumbo desconocido.

El transportista fue socorrido por algunos transeúntes que lo trasladaron de emergencia hasta el Centro de Salud Santa Catalina, pero los médicos solo se limitaron a certificar su deceso.