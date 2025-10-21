Varias personas que se dedicarían al meretricio clandestino fueron retiradas de varios lugares de la ciudad, durante operativos inopinados que organiza la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), con la finalidad de preservar el orden público y tranquilidad de los vecinos.

Los uniformados ediles se desplazaron hasta la intersección de las avenidas Túpac Amaru con Salvador Lara, en la urbanización Miraflores, de donde desalojaron a varias mujeres que ofrecerían sus servicios sexuales.

Posteriormente, llegaron hasta la avenida España cerca de la plazuela Bolívar, donde retiraron a mujeres que se dedican a la prostitución clandestina, ante la vista de transeúntes que a diario pasan por la zona.

Por último, los agentes encargados de preservar el orden acudieron a las avenidas José María Eguren y Cesar Vallejo, en la urbanización Palermo, para desalojar a otro grupo de personas.