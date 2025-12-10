Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el caso de Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila TV, tendría características de un “asesinato por encargo”, ya que no le robaron la motocicleta donde se movilizaba con su hermano ni otras pertenencias.

VER MÁS: Trujillo: Drones detectan a joven con un aparato explosivo

La noche del último sábado, hampones acabaron con la vida del hombre de prensa a balazos cuando se encontraba por la curva a La Barranca, en la vía que conecta al distrito de Guadalupe con el centro poblado de Ciudad de Dios, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

“Creo que una de las cosas que tenemos que exigir y lo están haciendo todas las instituciones del sector es que se descarta el móvil del robo. No le han quitado nada, ni el vehículo en el que se desplazaba, ni los equipos que traía consigo. Aquí está claro que esto es un asesinato por encargo y cuando hay sicarios de por medio, la Fiscalía y la Policía tienen el deber de aclarar quién mandó a asesinar”, indicó Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, Lainez detalló que colegas de Núñez Guevara le habrían indicado que era muy crítico con las autoridades por el tema de la inseguridad que se vive en la zona.

“Los colegas con los que hemos conversado coinciden en que sus últimas críticas, las de sus últimas apariciones periodísticas, han estado en torno a la inseguridad en esa zona del país, en la inacción de autoridades. Se refería tanto a la autoridad provincial en algún momento como a los propios efectivos policiales de la zona”, remarcó.

INVESTIGAN

El mayor PNP Robinson Leiva Bancayán, jefe (encargado) de la División de Investigación Criminal (Divincri) La Libertad, informó que un equipo especial viene analizando los celulares de Núñez Guevara para determinar si habría recibido amenaza alguna. “Se han encontrado algunos celulares, de los cuales se está extrayendo información. Vamos a corroborar si existe una amenaza”, puntualizó.