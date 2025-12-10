Un amigo y colega del periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila TV–Guadalupe, quien fue asesinado a balazos el pasado 5 de diciembre en un tramo de la Carretera Panamericana Norte (CPN), reveló que el reconocido hombre de prensa había advertido hace seis meses que recibió amenazas telefónicas provenientes, presuntamente, de un penal.

De acuerdo a un informe del portal Causa Justa, el periodista Edgar Pizarro, amigo cercano de Fernando Núñez, reveló en entrevista con el programa Ponte Al Día (Sol TV) que su compañero había sido amenazado desde un penal.

“Lo noté preocupado. Le pregunté qué pasaba, si era un tema familiar. Y me dijo que había recibido una llamada en horas de la noche. Una llamada que presuntamente provenía de un penal, donde lo habían advertido para que baje la manera como dirigía su espacio”, relató Pizarro sin entrar en más detalles.

QUE NO QUEDE IMPUNE

La familia del comunicador exigió que el caso no sea investigado en Pacasmayo, sino trasladado a Trujillo, para evitar interferencias locales y garantizar que no quede impune.

La Policía ha adelanto que un hilo de la investigación descarta el asesinato por robo, ya que los que dispararon contra el hombre de prena y su hermano, quien resultó herido, no se llevaron ningún objeto de valor, por eso se refuerza la tesis de que el ataque tenga que ver con las críticas que Fernando Núnez hacía a las autoridades por el tema de la inseguridad que se vive en la zona

“Queremos justicia y que el crimen se aclare. No queremos que esto quede archivado”, fue el pedido sostenido por los familiares durante el velorio, donde vecinos, colegas y amigos despidieron al periodista.