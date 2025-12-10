Temor. Ese es el sentimiento que embarga a los comerciantes del mercado de abastos de la provincia de Ascope, situado en el barrio La Estación, pues, la noche del último martes, desconocidos detonaron una carga explosiva en las inmediaciones del local.

Vecinos y comerciantes, quienes evitaron identificarse por temor a represalias, comentaron que este atentado podría estar relacionado con el inicio de la obra del mejoramiento del mercado.

En ese sentido, no se descarta que la detonación del explosivo sea un mensaje para contra la empresa contratista encargada del proyecto, para que pague un cupo y pueda trabajar sin problemas.

La Policía Nacional del Perú acudió al lugar para recoger indicios y restos del artefacto explosivo, con el fin de determinar su procedencia.

Esta situación ha generado preocupación e indignación entre los pobladores, quienes exigen mayor seguridad en la provincia.