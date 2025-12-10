Resultados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) contabilizó el 100% de actas de votación de las elecciones que realizaron los acciopopulistas el pasado 7 de diciembre. Tras emitir los resultados, determinó un empate entre las dos fórmulas de precandidatos que participaron en los comicios.

A las internas se presentaron 68 delegados, de los cuales 33 votaron por la lista 1, integrada por los precandidatos Anthony Novoa Cruzado, Mirtha Arangurí Pinchi, Benner Luján Aguilar, Alida Rojas Medina, Antero Carbajal Anticona, Carmen Cortegana Mego, Francisco Roca Santos y Juana Ríos Ruiz. Completan la fórmula los accesitarios César Azañero Rodríguez y Ana Armas Rodríguez.

La misma aceptación tuvo la lista 2, conformada por César Salinas Vásquez, Ana Ríos Negreiros, Juan Florián Florián, Leslie Arrieta Beltrán, Carlos Alva Rojas, Elsa Ruiz Sánchez, John Caballero Lozano y Esther Herrera Gonzáles. Completan la nómina los accesitarios Virginia Diaz Paredes y Melvin Llaury Vera.

La Onpe también informó que dos delegados votaron en blanco, con lo que se estableció el empate entre ambas fórmulas de aspirantes para postular a diputados.

Tomás Alva, especialista en temas electorales, confirmó que tras estos resultados, se deberá elegir a los candidatos a través de un sorteo, que deberá realizarse bajo la supervisión de un notario.

El excongresista Anthony Novoa, quien encabeza la lista 1, detalló que esperan el llamado de la Onpe para “hacer el sorteo o tirar la moneda para definir quien va a continuar” en las elecciones.

“Este es un caso inusual, que nunca ha pasado. Estamos esperando que nos notifiquen, yo espero que sea esta semana, porque la fecha máxima (para inscribir candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones) es el 23 de diciembre. Debería ser esta semana que se defina todo”, le dijo a Macronorte.pe.

LA LEY

De acuerdo con el artículo 26, inciso 6, de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864, en caso de empate, se resuelve por sorteo entre los postulantes que hubiesen obtenido igual votación.

Hay que indicar que en Lima también se dio un caso similar al ocurrido en La Libertad, pero con una fórmula presidencial. Los precandidatos del partido Salvemos al Perú, Antonio Ortiz y Mariano González, igualaron en votos en los comicios del último 7 de diciembre, por lo que la postulación se definirá a través de un sorteo público.

El vocero de la ONPE, Pablo Hartill, informó que dicha decisión de desempate está amparada en la legislación peruana.

Explicó que el órgano electoral central de Salvemos al Perú tendrá que definir en los próximos días la modalidad de sorteo para definir a su candidato presidencial, que podría ser lanzando una moneda al aire o sacando una bolilla.