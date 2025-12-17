La Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ha intensificado su campaña de sensibilización “Celebra la Vida con Seguridad Vial”, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones a pocos días de Navidad y Año Nuevo.

La campaña se desarrolla en diversos puntos estratégicos de la ciudad y durante el trabajo de concientización, el personal municipal realiza acciones de motivación con mensajes directos y de alto impacto visual para destacar la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo como conducir luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.

A través de afiches con el mensaje “Si tomas, no manejes”, se exhorta a los conductores a asumir una actitud responsable al volante. Además, se ha incorporado una silueta pintada en las pistas que representa a las personas que han perdido la vida a consecuencia de los accidentes de tránsito. El fin es generar reflexión y recordar que detrás de cada accidente hay familias y vidas truncadas.