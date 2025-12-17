Las carreteras de la región La Libertad siguen tiñéndose de sangre. Cuatro muertos y trece heridos dejó la caída de una combi a un abismo de más de 300 metros en la provincia de Otuzco, jurisdicción que celebra las festividades en honor a la Virgen de la Puerta.

Despiste

La tragedia ocurrió a las 6:30 de la mañana en el caserío de José Gálvez. De acuerdo con información policial, el vehículo, de placa A1E-710, había partido de Otuzco con destino al sector Pachín Bajo cuando se desbarrancó por causas que aún son materia de investigación.

Al lugar del accidente llegaron policías, serenos, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y del centro de salud de la zona, para iniciar las acciones de rescate.

Tras varias horas de trabajo, sacaron los cuerpos sin vida de Tulio Minchola, Segundo Zavaleta, Edilda Vera y Dilma Mercedes Vargas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que los heridos, en tanto, fueron trasladados a dos establecimientos de salud. Los de menor gravedad fueron llevados al Hospital de Otuzco Elpidio Berovides. Ellos fueron identificados como Melva Ventura Ninaquispe, Marixa Abanto Abanto, Jeanpier Méndez Gil, Melva Gil Rojas, Flor Minchola Zavaleta, Donatila Zavaleta Méndez, Mercedes Rojas Guzmán y Donila Ventura Rodríguez.

Asimismo, cinco heridos graves fueron trasladados al Hospital Regional Docente de Trujillo. Ellos son Kiara Méndez Gil, Sarita Chaupe Abanto, Constante Zavaleta Pérez, José Guzmán Quispe y Elmer Tolentino Ventura.

La Policía informó que citó al propietario de la combi para que rinda su manifestación en la comisaría de Otuzco. Esto para determinar las condiciones en las que partió el vehículo y la experiencia del conductor que manejó la unidad.

Algunos pasajeros contaron que el vehículo perdió el control en una curva. Al parecer, habría ido a excesiva velocidad.

En aumento

Según el Observatorio Regional de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de La Libertad, entre enero y octubre de este año se han reportado 1,275 accidentes de tránsito en las 12 provincias de este departamento, lo que dejó 1,882 personas heridas y 236 fallecidos.

Estas cifras son superiores a las víctimas mortales registradas durante todo el 2024, que cerró con 216 fallecidos.

Las provincias en donde más tragedias ocurrieron son Trujillo (66 muertos), Otuzco (32), Ascope (32), Virú (28), Pacasmayo (22), Sánchez Carrión (21), Chepén (20), Pataz (11), Gran Chimú (2), Julcán (1) y Bolívar (1).

Según la Gerencia de Transportes del Gobierno Regional La Libertad, las jurisdicciones en donde más accidentes vehiculares se registraron son en donde hay mayor circulación de motocicletas. Este tipo de vehículos serían los más “peligrosos” para movilizarse.