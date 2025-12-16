Representantes de los ministerio de Cultura y del Ambiente, así como del Gobierno Regional de La Libertad, acordaron promover la creación de un Grupo de Trabajo Regional que se encargue de formular un Plan de Acción Multisectorial para la protección, conservación y recuperación del Complejo Arqueológico Chan Chan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988.

Este grupo de trabajo, que será de naturaleza temporal y dependerá del Ministerio de Cultura, tendrá la función de articular “acciones de ordenamiento territorial, fiscalización urbana y ambiental, seguridad ciudadana y gestión de residuos sólidos”.

URGENCIA

La información fue proporcionada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), entidad adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul), tras una reunión que sostuvieron en Trujillo los ministros de Cultura y del Ambiente, Alfredo Luna Briceño y Miguel Ángel Espichán Mariñas, respectivamente, con la presidenta regional, Joana Cabrera Pimentel.

La mesa de trabajo fue denominada “Compromiso por Chan Chan: Territorio y futuro” y se realizó en las instalaciones del Museo de Sitio de Chan Chan, ubicado en el distrito de Huanchaco. También participaron de él los congresistas por La Libertad Héctor Acuña Peralta, Víctor Flores Ruiz, Diego Bazán Calderón, Juan Burgos Oliveros, Enrique Alva Rojas y Roberto Kamiche Morante, además de autoridades locales y regionales, y representantes de la sociedad civil. Todos coincidieron en la necesidad de actuar de manera articulada y sostenida para proteger este legado cultural de valor excepcional.

“Esta reunión nos ha permitido no solo plantear el diagnóstico de lo que ocurre en Chan Chan, sino definir qué haremos para recuperar este patrimonio de una situación que es producto del descuido de todos los involucrados, incluidos los ciudadanos”, indicó el ministro de Cultura, Alfredo Luna.

Luna Briceño recordó que en 2026 Chan Chan cumplirá 40 años como Patrimonio de la Humanidad y advirtió que si en el pasado la ciudad de barro más grande de América se vio severamente afectada por fenómenos naturales, en la actualidad enfrenta amenazas derivadas principalmente del accionar humano, como invasiones y arrojo de desmonte en la zona que colinda con la carretera Panamericana Norte.