El Gobierno Regional La Libertad y los ministerios de Cultura y Ambiente firmaron la “Declaración de Compromiso por Chan Chan: Territorio y Futuro”.

La gobernadora Joana Cabrera destacó la importancia de esta declaratoria. Dijo que el compromiso conjunto está orientado a resolver los problemas relacionados con el ornato y el medio ambiente, frente a la acumulación de desmontes y residuos sólidos en la zona intangible de Chan Chan.

Agregó que el Gobierno Regional retiró más de 30 mil toneladas de desmontes y residuos sólidos de las áreas pertenecientes al complejo arqueológico, especialmente en las márgenes de la vía de Evitamiento.

Detalló que en noviembre último dispuso el inicio de trabajos de limpieza en las zonas afectadas, lo que permitió retirar 315 metros cúbicos de residuos sólidos y desmonte.