Hace unos días, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Orientación N°21124-2025, mediante el cual evidenció que los regidores de la Municipalidad Distrital de Salaverry solo habían gastado S/15, 978 de los S/130,854 (12%) que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le transfirió para su labor de fiscalización.

Sin embargo, Correo revela en esta nota que no son los únicos concejales que no han podido invertir con eficiencia los recursos que se les destinó a principios de año para cumplir con una de sus funciones dispuestas por ley. Es más, hay regidores que no han ejecutado ni un solo sol.

AL DETALLE

Por ejemplo, a los regidores de la municipalidad distrital de El Porvenir, el MEF les asignó S/152,728, para reforzar su labor de fiscalización, pero no han invertido ni un sol.

De la misma manera, los concejales de la comuna distrital de Florencia de Mora recibieron S/79,300, pero su nivel de ejecución es 0%.

Otra de los concejos municipales que están en similar situación es Poroto. Se les asignó S/27,956, pero no lo han gastado.

En el caso de los regidores de la comuna de Huanchaco recibieron S/173,000 y han ejecutado S/45,000. Su avance es solo el 26%.

Sus colegas de la Municipalidad Distrital de Laredo tuvieron algo más de acción y de los S/153,447 que tienen disponible, han ejecutado S/65,844, es decir el 44%.

En tanto, a los regidores de la comuna de Moche se les asignó S/177,478 y a la fecha han devengado S/87,240. Su ejecución es del 49%.

ALGO MEJOR

Por su parte los regidores de la comuna de Trujillo tuvieron disponible S/1,124,810 y han gastado S/877,980. Su nivel de ejecución es de 78%.

A los regidores de la municipalidad de La Esperanza se les asignó S/697,248 y han ejecutado S/523,762, es decir, el 75%.

Es la comuna de Víctor Larco Herrera la que mayor nivel de ejecución registra. Los regidores tuvieron a disposición S/299,335 y gastaron S/250,807. Su avance es de 83.7%.