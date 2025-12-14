La Contraloría General de la República inspeccionó la Central de Monitoreo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y alertó que 27 cámaras de videovigilancia están inoperativas, lo que está “limitando la capacidad operativa e impidiendo contar con información en tiempo real que contribuya a la prevención y lucha contra la inseguridad ciudadana”.
El informe, notificado el pasado 28 de noviembre al alcalde Wilmer Sánchez, indica que estos equipos “se encuentran inoperativos debido a problemas de conexión y energía, según lo indicado por el responsable técnico de la Central de Monitoreo”.
En ese distrito, en total, hay 99 cámaras instaladas.
