Hay 27 equipos en mal estado, informó la Contraloría.
Hay 27 equipos en mal estado, informó la Contraloría.

La Contraloría General de la República inspeccionó la Central de Monitoreo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y alertó que 27 cámaras de videovigilancia están inoperativas, lo que está “limitando la capacidad operativa e impidiendo contar con información en tiempo real que contribuya a la prevención y lucha contra la inseguridad ciudadana”.

El informe, notificado el pasado 28 de noviembre al alcalde Wilmer Sánchez, indica que estos equipos “se encuentran inoperativos debido a problemas de conexión y energía, según lo indicado por el responsable técnico de la Central de Monitoreo”.

En ese distrito, en total, hay 99 cámaras instaladas.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS