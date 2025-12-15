Una septuagenaria perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta en el distrito de Trujillo. El chofer fue detenido y conducido a la comisaría La Noria.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió a las 7:25 de la mañana, en la avenida de Camino Real de la urbanización La Rinconada, en circunstancias que la víctima identificada como Martha Alvarado Medina trataba de cruzar la vía y terminó siendo embestida por un motociclista.

El vehículo y el chofer fueron conducidos por efectivos del Escuadrón de Emergencia hasta la dependencia policial para seguir con las diligencias de acuerdo a ley.

Mientras tanto, el personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) también llegaron al lugar para seguir con las pesquisas y determinar las responsabilidades en esta tragedia.