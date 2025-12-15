Accidente se registró en la avenida Camino Real, en la urbanización La Rinconada. La víctima vivía en la zona.
Una septuagenaria perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta en el distrito de Trujillo. El chofer fue detenido y conducido a la comisaría La Noria.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió a las 7:25 de la mañana, en la avenida de Camino Real de la urbanización La Rinconada, en circunstancias que la víctima identificada como Martha Alvarado Medina trataba de cruzar la vía y terminó siendo embestida por un motociclista.

El vehículo y el chofer fueron conducidos por efectivos del Escuadrón de Emergencia hasta la dependencia policial para seguir con las diligencias de acuerdo a ley.

Mientras tanto, el personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) también llegaron al lugar para seguir con las pesquisas y determinar las responsabilidades en esta tragedia.

