Otra noche de zozobra se vivió en la provincia liberteña de Trujillo tras un nuevo atentado con aparatos explosivos registrado en el distrito de La Esperanza. En esta ocasión, la cevichería Chakabuko, situada frente al colegio José Olaya, fue atacada. El hecho causó alarma entre los residentes de este sector.

EL CASO

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del viernes. Algunos testigos indicaron que observaron a un joven que se acercó hasta la puerta del negocio que se ubica en la cuadra 5 de la calle Heredia, en el sector Jerusalén, y luego se retiró corriendo con dirección hacia el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de la localidad. La detonación fue de gran magnitud y causó daños materiales, en especial en el portón metálico del establecimiento. El fuerte estallido alertó a los vecinos, que salieron de sus viviendas a observar lo que había sucedido.

Tras este ataque, agentes de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional acudieron al lugar. Los efectivos policiales cercaron la zona, quedaron a cargo de las pesquisas y verificaron las imágenes de las cámaras de seguridad de algunos moradores para poder identificar y capturar al responsable de este caso de extorsión.

¿Y LA EMERGENCIA?

A pesar de que el Ejecutivo decidió ampliar el estado de emergencia por inseguridad, desde el 20 de noviembre, en todo Trujillo, en las últimas semanas se han incrementado los ataques con potentes cargas explosivas.

La noche del jueves 4 de este mes, hampones colocaron una dinamita en la puerta del consultorio odontológico denominado “Dento Vida”, situado en la urbanización San Miguel (Trujillo). La explosión dejó daños en la puerta de metal.

El jueves 11, malhechores atacaron bajo la misma modalidad la casa de un colectivero en el distrito de Alto Trujillo, en el Barrio 1. La misma noche, una ferretería situada en la cuadra 13 de la calle José Marti, en el distrito de La Esperanza, también fue blanco de la delincuencia.