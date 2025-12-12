A pesar de la ampliación del estado de emergencia decretado en la provincia liberteña de Trujillo, continúan los atentados extorsivos. La noche del jueves, delincuentes atacaron con aparatos explosivos dos viviendas, en los distritos de Alto Trujillo y La Esperanza, en el primero de ellos se vio afectado un automóvil.

ATENTADO

Hampones llegaron hasta un inmueble que se sitúa en la intersección de las calles Los Laureles y Las Margaritas, en el Barrio 1 de Alto Trujillo, y arrojaron un cartucho de dinamita en el carro de color azul acero que se encontraba estacionado en la parte externa. El detonante destrozó el parabrisas y parte del capó del vehículo.

Los vecinos indicaron que vieron a dos jóvenes que habían llegado a bordo de una motocicleta y que luego del incidente huyeron con rumbo desconocido. Además, al momento del ataque, los propietarios no se encontraban en su predio, ya que habían salido para asistir a la fiesta de promoción de su hija que estudia en un colegio de Florencia de Mora. “Ha sido horrible (sonido). Ellos (los vecinos) no estuvieron al momento del ataque y se habían ido a la promoción de su hija”, indicó una vecina que lamentó que continúen los ataques con dinamitas.

También se conoció que el agraviado labora en su vehículo brindando el servicio de colectivo de Alto Trujillo-mercado La Hermelinda de Trujillo y viceversa. Aunque el afectado no se ha pronunciado, no se descarta que se trate de un acto intimidatorio para obligarle a pagar cupos.

DE TERROR

Mientras tanto, en la cuadra 13 de la calle José Marti, en La Esperanza, la tranquilidad también se vio interrumpida por hampones que detonaron una carga explosiva en una casa donde funciona una ferretería. El estallido afectó la puerta de madera y la ventana del inmueble.

Por versión de algunos residentes, señalaron que al propietario del negocio no ha recibido llamadas ni mensajes amenazantes.

“Son jóvenes (los dueños) y tienen una niña de 6 años. Al chico no le han llamado, solo le han lanzado la dinamita”, dijo un vecino en declaraciones a Sol TV Noticias.

Hasta el lugar llegaron agentes de serenazgo y de la Policía Nacional del Perú. Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes.