El chofer de una camioneta resultó herido luego que el vehículo que manejaba se despistara y quedara empotrado en un muro del óvalo Andrés Ulises Calderón, situado en la intersección de las avenidas Teodoro Valcárcel y Carlos Valderrama, en la urbanización Primavera, Trujillo.

Vecinos tuvieron que auxiliar a Eli César Araujo Escobedo, de 25 años. Él fue llevado a una clínica particular.

Testigos indicaron que el vehículo iba a excesiva velocidad. Además, la Policía no descarta que el conductor pueda haberse quedado dormido.

Óscar Fernández, dirigente vecinal de la urbanización Primavera, dijo en RPP Trujillo que esta no sería la primera vez que ocurre este tipo de accidentes. Ante esto, solicitó que el municipio provincial instale reductores de velocidad en los ingresos al óvalo.