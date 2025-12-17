La Contraloría General de la República reveló que Sedalib S.A., empresa responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado en La Libertad, no efectuó una fiscalización adecuada ni oportuna de los documentos presentados por la empresa ganadora de la adjudicación simplificada para la contratación del servicio de médico ocupacional para el periodo 2025-2027.

Parte de los documentos presentados no fueron reconocidos ni por la entidad que supuestamente los emitió ni por la profesional señalada como beneficiaria. Pese a estas irregularidades, la empresa suscribió un contrato por S/ 309 mil y continúa brindando el servicio hasta la fecha, empleando a una médico ocupacional que no fue acreditada durante la etapa de selección.

El consentimiento de la buena pro se otorgó el 26 de diciembre de 2024, fecha desde la cual Sedalib S.A. ya estaba facultada para efectuar la fiscalización posterior de la oferta ganadora. Sin embargo, dicha verificación recién se inició el 9 de julio del presente año, luego de que la Contraloría solicitara información el 3 de julio último, a raíz de una denuncia ciudadana.

No obstante, la fiscalización posterior se centró únicamente en las constancias de prestación profesional presentadas para sustentar la experiencia de la médico ocupacional, omitiendo revisar otros documentos relevantes como su certificado de maestría, grado académico indispensable para la contratación y que, ante la Contraloría, no fue reconocido ni por la profesional ni por la universidad aludida.

Asimismo, respecto a las constancias de prestación de servicios profesionales presuntamente emitidas por dos empresas, la médico involucrada afirmó que “la información emitida y adjuntada por ambas empresas es falsa, ya que no laboré para dichas empresas”, declaración que corrobora los cuestionamientos sobre la autenticidad de la documentación presentada por el proveedor durante el proceso de selección.

Los hallazgos fueron notificados al presidente del directorio de Sedalib S.A. para que adopte las medidas correspondientes dentro de su competencia.