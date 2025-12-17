El gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos, estimó que en tres semanas se lanzaría la convocatoria internacional para ejecutar las obras en la presa Rafael Quevedo (antes Palo Redondo) y la tercera línea del sifón Virú.

Agregó que el último viernes, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de la empresa canadiense Hatch visitó la presa y la tercera línea del sifón para ultimar detalles de la convocatoria que se realizará en los próximos días.

“Ellos siguen avanzando en la planificación para hacer la convocatoria. Teniendo ya los recursos asignados mediante documento, ya van a poder en dos o tres semanas lanzar esta convocatoria internacional para buscar la empresa que ejecutaría el expediente más la obra”, afirmó en SolTv.

El funcionario detalló que entre octubre y noviembre se desarrollaron los Roadshow Chavimochic 2025, en donde se presentaron centenares de empresas interesadas en realizar los trabajos. Afirmó que tras una evaluación, unas 20 quedaron habilitadas para postular en la convocatoria internacional que se realizaría en enero.

“Se ha tenido cerca de 500 empresas interesadas en ejecutar la obra, luego han tenido que presentar su documentación más de 50 empresas y de esas empresas hubo una revisión de los que cumplen los requisitos. De ellas, a la fecha, sabemos que hay más de 10 empresas que han cumplido los requisitos para la presa y más de 10 para el sifón. En este concurso internacional los que van a participar son los que ya han pasado esos filtros”, acotó.

Presupuesto

Respecto al presupuesto para los proyectos, Jhon Cabrera dijo que el Ministerio de Agricultura ha solicitado al Ministerio de Economía la disponibilidad presupuestal para las obras.

“Lo que Economía viene señalando es que va a asignar los recursos a través de una disponibilidad, que esperamos sea en las próximas semanas. El pedido de Agricultura es 467 millones de soles para el 2026, ya luego tendrá que calcular cuánto es para el 2027”, aseveró.

El gerente de Chavimochic, asimismo, dijo que para asegurar el presupuesto, la gobernadora Joana Cabrera ha concertado una cita con la ministra de Economía, Denisse Miralles, “para poder informar más (sobre el tema) y resaltar la importancia de avanzar con este proyecto que ya tiene una ruta marcada”.

“La licitación están considerando hacerla en tres meses, es decir en febrero o marzo se tendría ya al ganador que va a hacer el saldo de la presa y al ganador que va a hacer la tercera línea del sifón Virú”, manifestó.

Jhon Cabrera agregó que una vez que los trabajos empiecen, se estima que las labores en Rafael Quevedo puedan terminar en 18 meses, mientras que en el sifón Virú las obras culminarían en un año.