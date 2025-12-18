Polémica. Varios regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se mostraron en contra de que se celebren, este 29 de diciembre, los 205 aniversario de la Independencia de Trujillo con un festival de cumbia que tendría como escenario la plaza mayor de la ciudad.

El concejal Melvin Valderrama fue uno de los primeros en salir a expresar su desacuerdo con esa posibilidad y alegó que la aglomeración de gente podría causar daños a la infraestructura de este espacio público considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

Pidió que los funcionarios del Proyecto Especial de Recuperación de Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT) se pronuncien al respecto, pues esa decisión de celebrar un festival de cumbia en la Plaza Mayor de Trujillo vulnera las normas.

INSEGURIDAD

En tanto, el regidor Andrés Sánchez pidió al alcalde Mario Reyna reconsiderar esa propuesta, pues una actividad de este tipo puede permitir acceso a bebidas alcohólicas y generar violencia.

“Es complicado verificar que no se acceda a las bebidas y mucho más complejo tratar de controlar a las diversas personas que acudan al evento, porque todo el mundo va a querer venir a divertirse. Creo que hay que respetar las ordenanzas que prohíben este tipo de actividades en la plaza de la ciudad”, enfatizó.

Dijo que así como se prohibió que se realice la feria del libro en la Plaza Mayor de Trujillo también se debe hacer lo propio con esta actividad musical.

Por su parte, el concejal Luis González Rosell exhortó al burgomaestre trujillano a ser “coherente”, pues se está catalogando un concierto de cumbia con un acto cultural.

“Yo no niego que pueda tener un componente cultural, pero no se le puede comparar con el concierto de la Sinfónica Nacional. Sin embargo, son connotaciones diferentes: la cumbia atrae a cantidad de personas y la Plaza Mayor de Trujillo no está para un espectáculo de estas características. Otro punto es el respeto al vecino”, indicó.

Sobre el tema, Mario Reyna comentó que en la sociedad hay personas que tienen distintos gustos y hay un nutrido público que sigue a los grupos de cumbia y, por ende, instó a ser “tolerantes” y “respetuosos”. “La única discrepancia que existe con la promotora es sobre el tema de la venta del alcohol y eso se está por definir”, agregó el burgomaestre.

Las orquestas invitadas al evento son Armonía 10, Son del Duke y Amaya Hermanos. La promotora dijo que los traería para que el público baile gratis, pero a cambio se vendería cerveza.