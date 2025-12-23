El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez, confirmó que las autoridades que se reunieron ayer para evaluar la solicitud de garantías que solicitó el municipio de Trujillo para realizar un concierto de cumbia en la plaza de armas, le pidieron al alcalde Mario Reyna que desista de su requerimiento, debido a que ese espacio es Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudad está en emergencia por inseguridad ciudadana. Ante esto, el burgomaestre anunció que el evento cambiará de lugar.

No va

De acuerdo a lo informado por Rodríguez, la exhortación para no realizar ese evento la hizo, además de la Prefectura, el Ministerio Público y la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad. A esto se sumó la solicitud que realizó la gobernadora Joana Cabrera el pasado 19 de diciembre durante la reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Ese día pidió que los alcaldes no autoricen espectáculos públicos no deportivos en la vía pública.

“Estamos en estado de emergencia, que contempla medidas más drásticas. Sabemos nosotros el nivel de incidencia delictiva (en Trujillo) y no es el momento de convocar a grupos cumbiamberos, a grupos en donde hay una orquesta que se viene publicitando que hace un tipo de apología, que saluda a líderes de bandas delincuenciales. Podría alterarse el orden público porque es gratuita la convocatoria”, afirmó.

Rodríguez agregó que “la norma” los “ampara para poder desestimar las garantías”.

Como se sabe, Mario Reyna pretendía realizar un concierto con las orquestas Armonía 10, Son del Duke y Amaya Hermanos en la plaza de armas, el 29 de diciembre, en homenaje al 205 Aniversario de la Independencia de Trujillo.

Ahora, ante la negativa de las autoridades, anunció que se realizará el 27 de diciembre en el estadio Chan Chan. También dijo que ya no vendrían las agrupaciones anunciadas.