No cambia de parecer. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, dijo ayer que aún no ha desistido de su intención de celebrar el 205 Aniversario de Independencia de Trujillo con un festival de cumbia en la plaza de armas de la ciudad.

El alcalde se mantiene en esa posición, a pesar de que la mayoría de regidores y otras autoridades vinculadas a la protección del patrimonio cultural y a la seguridad ciudadana, le han pedido que desista de la idea de realizar esa fiesta cumbia en el corazón de la ciudad.

Lejos de modificar sus planes iniciales, el burgomaestre informó ayer que las áreas de Desarrollo Económico Local, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Cultura de la MPT han elaborado un detallado plan que espera sirva de suficiente sustento para que hoy la Prefectura de la región La Libertad apruebe las garantías para el concierto.

REUNIÓN CLAVE

En efecto, el prefecto Carlos Rodríguez Rodríguez ha convocado para este lunes 22 de diciembre a diversas autoridades a una reunión de trabajo para debatir sobre el problema suscitado por el anuncio del alcalde Mario Reyna de realizar un concierto de cumbia en la Plaza Mayor de Trujillo.

En la reunión participarán el aún jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, la Fiscal Provincial de Prevención del Delito, Teresa Cueva, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, David Calderón. De la misma manera se harán presentes el alcalde Mario Reyna y sus técnicos.

El burgomaestre trujillano adelantó ayer que su personal expondrá el plan y demostrarán que hay “factibilidad” técnica y legal para celebrar el concierto de cumbia en la Plaza Mayor de Trujillo.

QUIERE EL MISMO TRATO

“Nosotros estamos en condiciones de dar un espectáculo seguro y con protección de nuestras áreas verdes. Solo espero un trato igualitario, porque la Prefectura ha dado garantías a otros eventos como la Calzaferia de El Porvenir la semana pasada, donde hubo orquesta y se vendió licor”, agregó.

Cabe recordar que la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Subprefectura de Trujillo han exhortado a Mario Reyna a que se abstenga de realizar el concierto de cumbia en la plaza de armas, debido a que hay ordenanzas que protegen ese espacio considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

El otro argumento señalado es que la provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana.