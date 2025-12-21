Al parecer, en la región La Libertad los esfuerzos y las estrategias implementadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el estado de emergencia, para tratar de contener el avance de la delincuencia no son suficientes. Los últimos hechos acontecidos en el centro poblado Sausal, en el distrito de Chicama, donde en plena chocolatada navideña sicarios mataron a la regidora Elena Rojas Alcalde y dejaron a seis niños heridos de bala, evidencia que hay mucho por trabajar, para devolver la seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

El último jueves, al finalizar la sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, presidenta de este organismo, dejó entrever que el plan de operaciones diseñado para combatir a la delincuencia no estaría funcionando al 100%, debido a que hay un déficit de 3,000 policías en esta región.

AL MÁS ALTO NIVEL

“Tomando esta noticia tan alarmante para esta región (ataque de sicarios en Sausal) y debido a mi compromiso como gobernadora me comuniqué de inmediato con el presidente de la República (José Jerí) y con el ministro del Interior (Vicente Tiburcio), a quien se le hizo nuevamente el petitorio de personal policial. Según las estadísticas que ha sacado la Policía nos faltan 3,000 (efectivos) para poder cubrir y monitorear toda la región”, reveló.

La autoridad regional indicó que no solo es importante dotar de más policías a Trujillo, sino a las otras once provincias. “Somos más de 2 millones de liberteños. Y se ha pedido que venga un equipo especial de homicidios y ya están acá trabajando en Ascope”, agregó.

COMPROMISO

Joana Cabrera mencionó que se reafirma en su compromiso de seguir apoyando con logística a la Policía. “Vamos a comprar 65 camionetas más para la Policía. Vamos a seguir apoyando en lo que nos corresponde. Ya se está culminando de colocar las 402 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y la Central 105 también funcionará al 100%. Pero qué hacemos con todo ello si no cumplen con traer más efectivos policiales”, recalcó.

MÁS EVIDENCIA

Lo manifestado por la gobernadora Joana Cabrera fue ratificado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, Edilberto Bada Castillo. En declaraciones a Exitosa la autoridad edil reveló que por orden de los altos mandos policiales de La Libertad se retiró personal de la comisaría de Chicama.

Es más, dijo que en el centro poblado de Sausal, donde ocurrió el ataque a la regidora Elena Rojas no se cuenta con ningún patrullero y solo hay tres policías por cada turno de trabajo.

“Hemos enviado documentos al general (Guillermo Llerena, jefe de la Policía en La Libertad), pero nos manifiestan que tienen falta de personal”, manifestó.

Cabe indicar que en lo que va del año se han reportado 267 asesinatos en la región La Libertad. Trujillo encabeza el índice criminal con 93 homicidios, Pataz (49), Virú (41), Pacasmayo (20), Chepén (19), Ascope (19), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).