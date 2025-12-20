A fin de fortalecer la lucha frontal contra la criminalidad en la provincia de Virú, se inauguró la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, un hito histórico para la región al convertirse en el primer módulo de flagrancia implementado fuera de la ciudad de Trujillo dentro del Distrito Judicial de La Libertad.

Esta descentralizará los servicios de justicia y garantizará una respuesta inmediata, eficiente y oportuna frente a los actos delictivos, beneficiando a las provincias del norte de la región.

El acto protocolar contó con la presencia del Dr. Luis Gustavo Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones del sistema de justicia.

En ese sentido, subrayó que la unión de esfuerzos constituye la única vía para asegurar procesos judiciales más céleres y eficaces, en concordancia con las legítimas demandas de seguridad de la población.

Asimismo, la puesta en funcionamiento de esta unidad representa una herramienta clave para enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana en Virú, al optimizar los tiempos de atención en los casos de flagrancia. Ello permitirá evitar dilaciones innecesarias y garantizar que las sanciones se apliquen con la prontitud que el marco legal establece.

Esta unidad integrará los esfuerzos del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, la Defensa Pública y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).