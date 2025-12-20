La situación de inseguridad en La Libertad continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades, evidenciando que la lucha contra el crimen organizado requiere más que infraestructura y recursos económicos. Especialistas coinciden en que contar con personal capacitado, estable y comprometido resulta clave para enfrentar eficazmente la delincuencia y recuperar la tranquilidad en la región.

En ese contexto, el presidente de la Coordinadora Nacional de Seguridad Humana, César Montes, advirtió que el equipamiento adecuado es fundamental para que las medidas de emergencia tengan resultados concretos. “Hay que considerar que el equipamiento es primordial para un estado de emergencia, por ejemplo, si sacan a militares a las calles, pero ellos no tienen camionetas, no tienen vehículos menores, ni el equipamiento adecuado. Sus vehículos no son de fácil desplazamiento en la ciudad”, señaló.

Montes también cuestionó la capacidad operativa de la Policía Nacional durante estos operativos, especialmente por la falta de comunicación y logística. “Ahora respecto al tema policial, traigo policías de las diferentes comisarías de las localidades pequeñas, pero no tienen ni radio y la comunicación rápida es esencial. No hay una comunicación rápida y queda solo en un tema figurativo”, indicó, al remarcar que estas deficiencias limitan la efectividad del despliegue.

Finalmente, el dirigente sostuvo que las medidas adoptadas no logran el impacto esperado debido a la ausencia de un plan integral de seguridad. “La intención de la medida no se llega a desarrollar. No hay desplazamiento de policías en los puntos críticos, las extorsiones continúan y esto no se da. Vemos que en el mercado La Hermelinda hay muertos, en los mercados mayoristas también, entonces no hay un verdadero plan que se desarrolle”, afirmó.