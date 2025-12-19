El anunciado concierto de cumbia en homenaje al 205 Aniversario de la Independencia de Trujillo, programada para el 29 de diciembre, le está trayendo más de un dolor de cabeza al alcalde Mario Reyna Rodríguez. La Dirección Desconcertada de Cultura de La Libertad y la Subprefectura de Trujillo le solicitaron formalmente que se abstenga de realizar esta actividad en la plaza de armas, porque ese espacio es Patrimonio Cultural de la Nación y la provincia está en estado emergencia por inseguridad ciudadana.

Notificado

En la víspera, Mario Reyna anunció la presentación de las orquestas Armonía 10, Son del Duke y Amaya Hermanos en la plaza mayor. Incluso, pidió a quienes se oponían a este baile gratuito a ser “tolerantes” y “respetuosos”, pues en la ciudad existe un nutrido grupo de personas que sigue a los grupos de cumbia.

Ante esto, la subprefecta provincial de Trujillo, Wendy Villanueva Yparraguirre, envió el Oficio N° 0480-2025-DGIN-LAL al burgomaestre exhortándolo a “inhibirse en la realización de un espectáculo público no deportivo”. En el documento le indica que tomó conocimiento de este evento a través de las redes sociales.

“Esta Subprefectura solicita se inhiba en la realización del evento antes mencionado, dado que la plaza de armas es Patrimonio Cultural de la Nación, así como también al encontrarnos en estado de emergencia (…), debido al incremento alarmante de la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad”, dice el escrito.

La Subprefectura también ofició a la Fiscalía de Prevención del Delito porque “dicho espectáculo pondría en riesgo la vida e integridad de las personas”. Igualmente, le pidió al jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, que “realice un informe policial y una apreciación de inteligencia del evento”.

En tanto, el titular de la Dirección Desconcertada de Cultura de La Libertad, David Calderón de los Ríos, dijo que si Mario Reyna insiste en realizar este evento cumbiambero en la plaza de armas podría ser querellado. La misma suerte podrían correr los gerentes que aprueben esa disposición.

El funcionario recordó que la gestión del exalcalde Arturo Fernández también fue denunciada por la Dirección de Cultura por darle usos “inadecuados” a ese espacio patrimonial.

En ese sentido, Calderón le solicitó al alcalde que “reflexione” y realice el evento en otro espacio. “Le estamos haciendo un informe (al alcalde) sobre el uso de la plaza de armas, le estamos haciendo saber que la plaza de armas es un monumento histórico, que es una zona intangible y que existe una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de eventos en ese lugar”, manifestó a Réplica Noticias Trujillo.

Respuesta

Ante la avalancha de críticas, el alcalde Mario Reyna aseguró que la plaza mayor es una de las tres alternativas que se tiene para realizar este espectáculo. También están el complejo Chan Chan y los exteriores del coliseo Gran Chimú. Agregó que esto se definirá en dos días.