Mediante oficio N°0480-2025-DGIN, la subprefectura Provincial de Trujillo, Wendy Villanueva Iparraguirre, exhortó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, a inhibirse de la realización del festival de la cumbia el lunes 29 de diciembre en la Plaza Mayor de Trujillo, para celebrar el 205° Aniversario de la Independencia de Trujillo.

En efecto, en la víspera el burgomaestre informó que la actividad social se realizaría con la participación de reconocidas agrupaciones musicales, entre ellas Armonía 10, Son del Duke y Amaya Hermanos. La autoridad edil dijo que la única discrepancia era si se vendía bebidas alcohólicas o no.

No obstante, la subprefecta provincial indicó que su solicitud de suspensión de dicha actividad se sustenta en que la Plaza Mayor de Trujillo es considerada Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que cualquier actividad de esta naturaleza requiere evaluaciones y autorizaciones especiales.

Otro punto importante es que la provincia de Trujillo se encuentra actualmente en Estado de Emergencia por inseguridad ciudadana, conforme al Decreto Supremo N°130-2025-PCM.

Cabe indicar que los regidores Melvín Valderrama, Andrés Sánchez y Luis González Rosell también se pronunciaron en contra de la celebración de esta actividad.

La Subprefectura Provincial de Trujillo, Wendy Villanueva Iparraguirre, ha enviado oficios al Jefe de la III Macro Región. Policial La Libertad, general PNP Guillermo Lerena, y a la Fiscal Provincial de la 1era. Fiscalía de Prevención del Delito de Turno, a fin de que adopten las acciones correspondientes.