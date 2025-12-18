Lamentable. Una profesora identificada como Bertha Mónica Alvarado Silva fue hallada sin vida la noche del último miércoles, al fondo de un desfiladero en el sector Calemar, localidad situada en la provincia de Bolívar, región La Libertad.

La docente estaba desaparecida desde el 15 de diciembre y lo último que se supo de ella es que salió de su centro de labores con destino a Calemar, para recoger sus pertenencias e ir a Huamachuco a fin de embarcarse a su natal Yungay, en la región Áncash.

Sin embargo, se presume que en el trayecto sufrió un accidente. Las autoridades de la localidad investigan este suceso, mientras que el magisterio está sumido en un profundo dolor.