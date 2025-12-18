El taller de un zapatero, situado en calle 2 de Enero en el distrito de Florencia de Mora, quedó reducido a cenizas tras desatarse un voraz incendio a las 3 de la madrugada de hoy.

VER MÁS: Denuncian a los dirigentes del mercado Central de Trujillo

El fuego consumió toda la infraestructura del taller y los materiales, varios de ellos inflamables, que se guardaban en el local.

Wilder Quiroz, propietario del taller, dijo que sus máquinas usadas para ejercer su oficio también quedaron inservibles. Lo mismo sucedió con el material que iba a entregar.

El agraviado comentó que se desconoce cuál fue la causa del incendio, pero reveló que sus vecinos le comentaron que unos jóvenes fueron vistos jugando con pirotécnicos cerca de su taller.

“Yo creo que ha sido provocado. He perdido más de S/35 mil, pues hemos tenido 25 docenas de hormas, 20 docenas de plantas, zapatos hechos, cuero, y las máquinas pegadoras, la remalladora, compresora. Ojalá que el Estado nos apoye a través del programa Compra Perú”, manifestó Wilder Quiroz.

La Policía y peritos de los bomberos investigan el caso.

Se supo que en el taller laboraban cinco personas, todas con familias que mantener.