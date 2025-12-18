En dos ocasiones el Mercado Central de Trujillo fue clausurado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) debido al mal estado de su infraestructura, principalmente el techo que está a punto de colapsar. Esta situación, según especialistas, coloca en peligro inminente, tanto a los vendedores como al público asistente.

Sin embargo, los comerciantes no acataron la disposición edil y reabrieron el local. Ese desacato ha obligado a la autoridad municipal a tomar las medidas legales correspondientes y tratar de deslindar responsabilidad ante un siniestro.

Ana Vásquez Ugaz, subgerenta de Fiscalización de la MPT, confirmó ayer que ya se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía contra la Junta de Propietarios del centro de abastos por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

LOS DENUNCIADOS

Luego de realizar la constatación policial y recoger evidencias de que los comerciantes reabrieron las puertas del centro de abastos, Vásquez denunció ante el Ministerio Público a Sixto Gutiérrez Vereau, actual presidente de la Junta de Propietarios, y al resto de su plana directiva, quienes han sido identificados como Clotilde Zavala Ruiz, Fernando Pérez Rodríguez, Johana Quispe García, Oscar Benites Castro y Gabina Casiano Baltazar.

Fernando Reyes, expresidente de la junta de Propietarios, calificó la medida como un “apresuramiento” por parte de la MPT, toda vez que ya había un acuerdo verbal con el alcalde Mario Reyna para iniciar el cambio del techo a partir de enero de 2026.

“Fue acuerdo de palabra. Nosotros aceptamos cambiar el techo por necesidad de trabajar, porque los responsables directos del mantenimiento y reposición del mismo es la MPT, pues cuando a nosotros nos hacen las transferencia del local solo fue por el primer nivel y los aires quedó como propiedad de la comuna. Es contradictorio que ahora no quieran asumir una responsabilidad”, manifestó el exdirigente.

Además, justificó el hecho de reabrir el mercado, a pesar de la prohibición, alegando que hay necesidad de los 370 comerciantes que alberga el centro de abastos de trabajar todos los días, para poder subsistir.

“Hay personas que están pagando créditos a entidades bancarias y préstamos a extranjeros. Esta es la peor campaña navideña que estamos pasando porque la gente no está llegando como antes, debido a que hay temor de que el techo colapse, porque así lo está diciendo a todos los medios el alcalde (Mario Reyna)”, enfatizó el exdirigente.

Richard Asmat, gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la MPT, dijo ayer que se han emitido cuatro informes mediante los cuales se advierte del riesgo inminente del colapso del techo del Mercado Central.

“Se ha recomendado el desmontaje inmediato. Hay corrosión, deterioro de las vigas y de los pernos que sostienen las calaminas del techo. Un movimiento sísmico podría originar que todo se desprenda”, afirmó el funcionario.

El alcalde Mario Reyna volvió a pronunciarse sobre este tema y dijo que no es cierto que sea responsabilidad de la MPT cambiar la totalidad del techo del mercado Central.

“Lo que le corresponde a la MPT es un porcentaje mínimo. Acá lo que tiene que prevalecer es la tranquilidad y seguridad de todos. Yo no voy a exponer más al personal de Fiscalización, pues el último martes casi son agredidos. Ahora (los comerciantes) se tendrán que entender con la justicia”, acotó.