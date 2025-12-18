El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, pidió a los estudiantes y en general los jóvenes liberteños compromiso con la conservación y recuperación del medioambiente a través de la siembra y cuidado de árboles. “El mundo tiene una grave crisis de contaminación y necesita la participación de los jóvenes”, dijo.

Fue al dirigirse a los estudiantes de la institución educativa Antenor Orrego, del distrito de Laredo, donde participó en la entrega de un lote de 150 molles hawaianos para que los alumnos sean los padrinos, ayuden y se comprometan a regarlos y a cuidarlos.

A este colegio, que tiene más de mil alumnos, se les va a dar asistencia técnica considerando que tienen áreas disponibles para seguir sembrando y contar con un biohuerto para seguir trabajando en el tema ambiental.

Cadenillas indicó que este año, a través de este programa que se viene trabajando vivencialmente con los alumnos, se han entregado unas 80 mil plantas, entre frutales y variedades ornamentales.

Este programa de educación vinculada al cambio climático, de la Gerencia Regional del Ambiente, tiene como objetivo fortalecer la reforestación y promover una cultura de sostenibilidad ambiental y mejora de las áreas verdes a través de los biohuertos, acotó.

Laredo goza de sol todos los días y los escolares necesitan la sombra que proporcionan los árboles, lo que también ayuda a evitar el cáncer de piel. Las plantas nos ayudan a regular la temperatura ambiental y a respirar mejor al purificar el aire, señaló.

Plantar un árbol parece algo sencillo y en realidad es muy importante para ayudar a mitigar el cambio climático en el mundo. Esto parece una pequeña cosa, pero tendrá gran impacto en favor del medioambiente y en ustedes, ya que asumir el padrinazgo implica responsabilidad de cada uno para cuidar y regar su planta, añadió.