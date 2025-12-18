Cuatro mujeres, que según la Policía, formarían parte de la banda delincuencial “Las Pajaritas del Alambre”, fueron detenidas por la Policía, cuando vendían droga al menudeo en inmediaciones de la calle Santiago de Chile y el pasaje Asunción, en la urbanización Sánchez Carrión, en Trujillo.

La ubicación de las féminas se pudo precisar gracias al patrullaje aéreo preventivo realizado por la sección de drones de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo a las imágenes proyectadas por los dispositivos se observó a las mujeres realizando transacciones ilícitas de sustancias prohibidas.

Cuando los agentes del orden llegaron al lugar pudieron detener a María More Aguilar (60), Roxana More Aguilar (39), Claudia Torres Mas, y Mardonia More Soledad (21). Al realizarles el registro personal se les encontró 219 envoltorios tipo ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y pacos de marihuana; además, de S/ 433.00 en efectivo.