Amigos y exalumnos del colegio Claretiano de Trujillo convocaron a una movilización pacífica exigiendo justicia por el asesinato de Sebastián Cabeza Castañeda, joven empresario de 23 años ultimado de un tiro en la cabeza cuando salía de un gimnasio en compañía de su pareja, el pasado 16 de diciembre.

En redes sociales, sus profesores compartieron la convocatoria. En ella invitan a la comunidad trujillana y a sus autoridades a pedir celeridad en las investigaciones que lleven a atrapar a los responsables de este crimen.

La manifestación se dará a las 5 de la tarde del sábado 27 de diciembre. El punto de encuentro será la Plaza de Armas de Trujillo.

“Su muerte no puede quedar impune, no puede ser silenciada, no puede ser tapada. El dolor que hoy atraviesa su madre, su padre, su hermana y su familia entera es el dolor de todo un pueblo cansado de enterrar inocentes. Es el dolor de una sociedad herida por la extorsión, el sicariato y la corrupción que se ha infiltrado en todos los niveles”, posteó uno de sus profesores.

Por lo pronto, la Policía no ha atrapado a ningún responsable por este crimen.