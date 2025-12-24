Cinco establecimientos farmacéuticos ubicados alrededor del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) fueron intervenidos en un operativo conjunto realizado por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad y el Ministerio Público.

De acuerdo con personal a cargo de la intervención, en dos locales se encontró insulina prohibida, la misma que fue inmovilizada como medida de seguridad sanitaria.

En otros establecimientos se detectaron medicamentos que no cumplían con la normativa vigente y también fueron inmovilizados. “Estas acciones se realizaron para proteger la salud de la población y garantizar el uso de medicamentos seguros y autorizados”, indicaron los responsables del operativo.

Según lo establecido por la dirección general de medicamentos, insumos y drogas (Digemid) desde el 29 de octubre se viene procediendo a suspender los registros sanitarios de medicamentos fabricados por laboratorios extranjeros al no haber obtenido la certificación de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) otorgados por dicho órgano estatal.