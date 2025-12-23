Más de 70 mil soles en pirotécnicos fueron incautados ayer durante un operativo en el emporio comercial Albarracín de Trujillo, conocido como Tacora.

MIRA ESTO| Trujillo: Extorsionadores atacan inmobiliaria y dejan grave a trabajadora

Decomiso

El operativo, denominado Navidad Segura 2025, se dio luego de que agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía detectaran la comercialización ilegal de estos productos.

Los efectivos solicitaron el apoyo de sus colegas que hacían labores de control de identidad en inmediaciones de ese establecimiento. Con ellos organizaron una intervención en donde detuvieron a dos jóvenes con decenas de estos productos.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, confirmó que los intervenidos revelaron la ubicación de tres depósitos situados en Albarracín. Ahí decomisaron “material deflagrante (luces) y detonante”.

El oficial detalló que encontraron centenares de avellanas, cohetes, bazucas de 16 tiros, burbujas explosivas, escarabajos voladores, varas luminosas, calaveras, cohetecillo, entre otros.

“Estos son materiales peligrosos porque no pueden ser guiados. Solo se encienden, se disparan y el lugar en donde pueden caer no puede ser controlado; esto puede producir incendios. Es abundante la cantidad de material pirotécnico que se ha encontrado”, afirmó.

Durante el operativo, asimismo, se retuvo a tres menores de edad que eran usados para llevar a los compradores hasta los depósitos en donde se almacenaban los pirotécnicos.

“(Los menores) Son una especie de ‘jaladores’, porque como ustedes sabrán esto está prohibido. ¿Qué es lo que hacen ellos? Va el ‘jalador’, capta al cliente, lo lleva al lugar y sacan el producto que tienen a la mano. Y si piden más, lo llevan al depósito, donde sacan ya en irregulares cantidades para poder llevar”, afirmó el general.