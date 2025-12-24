El burgomaestre de la Municipalidad Distrital de Chicama, Edilberto Bada Castillo, indicó que iniciará acciones legales contra los periodistas o medios de comunicación que lo vinculan con el asesinato de la regidora Elena Rojas Alcalde, ocurrido el 19 de diciembre, en la localidad de Sausal, durante una chocolatada navideña.

POSICIÓN

“[...] Rechazo tajantemente todas las acusaciones que se vienen realizando en los medios de comunicación, puesto que en ese acto vandálico yo no tengo que ver en absoluto nada”, expresó la autoridad edil en una entrevista con el canal de televisión Tele Tres.

En esa línea, Bada aseveró que es un ciudadano que está “al servicio de la comunidad del distrito de Chicama”. “En adelante, voy a hacer prevalecer mis derechos legales en todos los extremos que me corresponden como tal”, enfatizó.

Tras el asesinato de la regidora, algunos medios de comunicación han vinculado a la autoridad edil con dicho crimen, pues la concejala se había convertido en la principal fiscalizadora de la gestión de Edilberto Bada.

“Rechazo tajantemente a los medios de comunicación que me están involucrando. Definitivamente no tengo nada que ver en este caso. [...] La inseguridad ciudadana es un problema que se vive a nivel nacional”, agregó.

A pocos días de cumplirse una semana del asesinato de la regidora, el burgomaestre pidió a la Policía y al Ministerio Púbico acelerar las investigaciones y capturar a “los verdaderos” responsables. “Que hagan su trabajo. Como primera autoridad de mi distrito (Chicama), rechazo estas acusaciones que se están haciendo en mi contra”, reiteró.

AVANCE

El aún jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, reveló algunos detalles de las investigaciones que se realizan tras el asesinato de la regidora de Chicama Elena Rojas.

El alto oficial, que pasará al retiro el 1 de enero del otro año, señaló que hay dos personas detenidas en Paiján que tendrían vinculación con el homicidio de la autoridad distrital. Las pesquisas están a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo y “en cualquier momento habrá más novedades”.

Respecto a las hipótesis que maneja la Policía sobre este caso, Llerena señaló que han tejido varias presunciones. “Ya tenemos plenamente identificado al gatillero (o autor de los disparos)”, reiteró.