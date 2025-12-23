Tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los pasteleros de El Milagro” fueron detenidos al interior de una vivienda DE en donde se hallaron decenas de ketes de droga.

El operativo se realizó en la manzana 15, lote 4, del sector 2 del centro poblado El Milagro, en Huanchaco. Hasta ahí llegaron agentes luego que por acciones de inteligencia detectaran que en ese predio se vendía estupefacientes.

Los detenidos fueron identificados como Ana Malene Graus Ávila (33), Jhordyn Kevin Villegas Pacherres (27) y Edison Betancurt Castaño (27). Este último es de nacionalidad colombiana.

En el inmueble se decomisaron 54 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 15 de marihuana, tres de la droga conocida como tusi y 2 envoltorios de clorhidrato de cocaína. Los intervenidos fueron llevados a la comisaría El Milagro.