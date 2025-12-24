La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo juicio oral contra los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes luego de que dos años atrás fueran absueltos de los cargos de lavado de activos provenientes presuntamente del tráfico ilícito de drogas.

La medida también recayó contra Fidel Ernesto Sánchez Alayo, hijo de Segundo Sánchez Paredes, y Jesús Belisario Esteves Ostolaza.

RESOLUCIÓN

Según la decisión tomada por el tribunal, integrado por cinco magistrados, el nuevo juicio oral estará “a cargo de otra sala penal superior, la cual deberá considerar lo establecido en la presente ejecutoria”.

“Exhortar al colegiado penal superior que se avocará al conocimiento de la siguiente causa que se desarrolle el juicio oral evitando prácticas dilatorias, sin afectar los derechos y garantías constitucionales que asiste a las partes procesales”, se añade en el documento.

De acuerdo con la medida, la absolución de los cinco procesados, dispuesta el 6 de noviembre de 2023 por la “Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada”, presentaba incongruencias y deficiencias en la valoración de las pruebas, por lo que anuló dicha resolución y dispuso que se designe un nuevo juzgado para revisar el caso.

“Los jueces supremos disponen que se designen peritos y se requiera el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que realicen, en un tiempo prudente pero suficiente, una nueva pericia a la fortuna de los Sánchez Paredes, desde 1959 hasta diciembre del 2007”, reveló por su parte el diario La República.

En el mismo informe periodístico se indica que, según el tribunal, “la Sala Superior descartó los informes de inteligencia de la Policía y la DEA sobre las actividades de Segundo Sánchez Paredes, en Rancho Luna, México, y Perciles Sánchez Paredes, en Trujillo, sin analizarlas con las declaraciones de los agentes antidrogas”.

“La fiscalía acusa a los Sánchez Paredes de haber fundado y desarrollado la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa) con ingresos provenientes [presuntamente] del narcotráfico en el Perú y México, a partir del hecho que Simón y Perciles Sánchez Paredes, asesinados en 1987 y 1991, respectivamente, habrían estado involucrados en tráfico ilícito de drogas”, agregó La República.

BURGOMAESTRES

Los hermanos Segundo y Fortunato Sánchez Paredes tienen también una vida vinculada a la política. Ambos han sido alcaldes del distrito de Mollebamba, ubicado en la provincia andina de Santiago de Chuco, en La Libertad.

En el caso de Segundo Manuel, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se convirtió en burgomaestre de esta localidad en las elecciones de 1995, 1998 y 2002, mientras que Fortunato Wilmer hizo lo mismo en los comicios de 2006, 2010 y 2014.