Un grupo de delincuentes ingresó la noche del último lunes a la tienda de celulares de alta gama Zonatec, situada en la intersección de la calle Suárez y el jirón Balta, a solo una cuadra de la Plaza de Armas de Huamachuco, y robaron dispositivos y otros accesorios valorizados en S/240 mil.

De acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de tiendas aledañas, se pudo observar que fueron tres los hombres que ingresaron al local y en cuestión de minutos salieron cargando costales repletos de los equipos móviles que habían robado.

Los administradores del negocio se percataron del robo recién la mañana del martes, cuando abrieron el establecimiento para iniciar una nueva jornada de trabajo. Grande fue su sorpresa al ver que las vitrinas donde se exhibían los celulares y repuestos se encontraban vacías.

Los facinerosos también se llevaron relojes y laptops que recientemente se habían empezado a vender en el local.

Los agraviados cuestionaron que las cámaras de videovigilancia de la municipalidad de Huamachuco no estén operativas, lo que dificulta la identificación de los ladrones.

Solo algunas cámaras de establecimientos comerciales cercanos lograron captar a tres sujetos saliendo del local cargando sacos.

La Policía llegó al lugar para recoger las evidencias que le permitan dar con la identidad y ubicación de los autores de este robo.

Los comerciantes y empresarios de Huamachuco están exigiendo desde hace un buen tiempo mejorar la seguridad ciudadana, pues de un tiempo a esta parte muchos son víctimas de extorsión.