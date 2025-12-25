Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) Trujillo detuvo a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Grinch de la Navidad”, acusados de robar una camioneta cargada con canastas de víveres que iban a ser entregadas a personas de escasos recursos.

El atraco ocurrió la noche del 24 de diciembre. La Región Policial La Libertad informó que el conductor de la camioneta Toyota Hilux, de placa T8Y-853, fue interceptado por un auto de donde bajaron delincuentes encapuchados que portaban armas.

Los asaltantes encañonaron al chofer y lo obligaron a bajarse de la unidad. Luego, fugaron con el vehículo y la carga destinada para las celebraciones navideñas.

El caso fue comunicado a la Uprove, cuyos efectivos analizaron las cámaras de seguridad de la zona y rastrearon la ubicación GPS de la camioneta. Con esta información, los agentes lograron ubicar e intervenir un taxi de placa de rodaje T5T-678, conducido por el ciudadano venezolano Fernando Rodríguez Torrealba (22). Este vehículo fue usado para interceptar a la víctima.

El operativo continúo y, minutos después, se atrapó a Jorge Alberto Rodríguez Cabrera (19), alias “C.J”. Él confesó su participación en el robo y reveló que la camioneta sustraída fue guardada al interior del Hotel Bungalow Miami, situado en Trujillo. En este local se detuvo al recepcionista Marco Gutiérrez Morán (26), por el presunto delito de receptación agravada.

En tanto, en otro punto de la ciudad, cayó Jean Pierre Florián Robles (22), conocido como “Montana”, que fue reconocido como la persona que realizó las amenazas con arma de fuego al chofer asaltado.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Trujillo, a cargo de Karla Montoya Fajardo.