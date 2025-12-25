El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, anunció que la jurisdicción a la que representa podría iniciar una nueva protesta debido a que el gobierno del presidente de la República, José Jerí, no cumplió con entregar la resolución que permitiría aprobar el expediente técnico para la obra de asfaltado de la vía nacional Puente Pallar – Chagual – Tayabamba – Mamahuaje.

Trabas

El burgomaestre detalló que la Dirección General de Asuntos Ambientales se había comprometido a emitir la documentación el pasado 20 de noviembre, con la finalidad de aprobar el expediente técnico la quincena de diciembre y licitar los trabajos en enero próximo. Sin embargo, este cronograma no se está cumpliendo.

“Al parecer, los técnicos no han entendido la problemática que atraviesa Pataz. Tenemos un acta firmada, compromisos asumidos, que para el 20 de noviembre la Dirección General de Asuntos Ambientales emitiría la resolución. Ahora, hay observaciones de Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) y de la ANA (Autoridad Nacional del Agua), lo que impide que salga esa resolución”, afirmó.

Para Aldo Carlos Mariños, faltaría “voluntad política” de parte de las autoridades nacionales para sacar adelante este proyecto.

Reunión

Ante estos inconvenientes, el alcalde provincial de Pataz anunció que en los próximos días viajará a Lima para solicitar una reunión con el presidente José Jerí.

“Estoy viajando a Lima para sentarme con el presidente de la República. Espero me pueda atender, de no ser así, Pataz tomará otras medidas que irán más allá de una caminata como la que se hizo (a fines de agosto) de manera pacífica”, afirmó.

En efecto, Aldo Carlos Mariños no descartó coordinar protestas con los pobladores para exigir que se ejecuten los trabajos en la carretera nacional, que está en pésimas condiciones y originan accidentes mortales.

La autoridad edil recordó que por estas fechas se registran lluvias de gran intensidad en Pataz, lo que convierte en verdaderas trampas mortales a las vías de esa provincia.

“Las carreteras nacionales están destruidas. Las carreteras departamentales, regionales, que son competencia del Gobierno Regional, están peor; tenemos en las carreteras regionales puentes de madera. Somos testigos de que Pataz le da tanto al país, pero es la provincia más olvidada. Cada accidente de tránsito tenemos que lamentar vidas humanas y eso es lo que nos motiva como autoridades a levantar nuestra voz, a decir que basta ya”, afirmó.