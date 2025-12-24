En víspera de Navidad ocurrió una tragedia que ha conmocionado a la institución policial y a la comunidad entera. El suboficial de tercera PNP Edinson Castillo Gonzales, perdió la vida tras recibir un disparo de bala en la cabeza, presuntamente, efectuado por su propio colega, en un lamentable suceso que ha sido considerado como un “incidente”.

El hecho ocurrió a las 7:20 de la mañana de hoy, en el interior de la vivienda situada en la intersección de las avenidas Uruguay con Av. Argentina, en el distrito de La Esperanza, a solo dos cuadras de la base Los Halcones, donde ambos policías prestaban servicios.

TRÁGICO

De acuerdo al reporte policial, el suboficial de tercera PNP Gerson Benites Bermudes ingresó a su servicio a las 06:30 a.m. en la base Los Halcones.​ Tras participar en la formación y retirar su armamento reglamentario, se dirigió a su habitación alquilada.​

Minutos después, el propio Gerson Benites se comunicó con la base solicitando apoyo urgente, pues manifestó haber disparado en la cabeza a su compañero de cuarto, el Suboficial PNP Edinson Castillo Gonzales.​

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes del Escuadrón de Emergencias, quienes tras confirmar que el colega no presentaba signos vitales, solicitaron la intervención de las unidades especializadas de la comisaría Jerusalén, para el inicio de las diligencias de ley.​

Ambos efectivos se encontraban asignados al servicio entrante en la base Los Halcones al momento del suceso. Las autoridades competentes ya asumieron la investigación de este caso, para conocer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.