La Municipalidad Distrital de Chicama recibió este 2025 un total de S/ 673,961 para invertirlo en seguridad ciudadana; sin embargo, el alcalde Edilberto Bada Castillo sostuvo que ese monto es insuficiente para equipar al serenazgo o apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) con la compra de patrulleros.

Dijo que lo único que ha podido adquirir, el año 2023, 10 motos lineales que se distribuyeron en las comisarías, donde también hay déficit de personal policial.

En ese sentido, indicó que no hay la capacidad humana ni logística para brindarle la seguridad al pueblo de Chicama. Evidencia de ello fue el cobarde ataque de sicarios en una chocolatada navideña en el centro poblado Sausal, en el que asesinaron a la regidora Elena Rojas y dejaron heridos a seis niños.