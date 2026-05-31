La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura habilitará siete locales de capacitación para la jornada presencial dirigida a los miembros de mesa de la Segunda Elección Presidencial 2026, que se realizará hoy domingo 31 de mayo.

La actividad se desarrolla desde las 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y tiene como finalidad reforzar los conocimientos de los ciudadanos que cumplirán funciones como miembros de mesa durante los comicios del próximo 7 de junio.

La capacitación está dirigida a los miembros de mesa titulares y suplentes sorteados el 29 de enero de 2026. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, en caso de realizarse una segunda vuelta electoral, los mismos miembros de mesa que participaron en la primera elección continúan ejerciendo dicha función, sin necesidad de un nuevo sorteo.

Durante la jornada, especialistas electorales orientarán a los participantes sobre las tareas que deberán cumplir en las etapas de instalación de la mesa de sufragio, votación y escrutinio, utilizando para ello materiales similares a los que se emplearán el día de la elección.

Los locales de capacitación funcionarán en las instituciones educativas Nuestra Señora de Fátima, Los Algarrobos, Víctor Rosales Ortega y San Miguel en el distrito Piura; y en los colegios San Juan Bautista, Leonor Cerna de Valdiviezo y San José en el distrito Veintiséis de Octubre.

Los ciudadanos pueden consultar la relación completa de locales habilitados para la jornada nacional de capacitación a través de los enlaces publicados por la ONPE para Lima Metropolitana y Callao, así como para las demás regiones del país, en la plataforma segundavuelta.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/

La ONPE recordó que los miembros de mesa también pueden capacitarse de manera presencial en la sede de la ODPE Piura y en los puntos habilitados en los distritos de la jurisdicción. Asimismo, tienen a su disposición la plataforma virtual ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe ), disponible las 24 horas del día.