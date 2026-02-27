Con miras a las elecciones del próximo 12 de abril, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Piura recibió el material de capacitación que permitirá instruir a 7,956 miembros de mesa —entre titulares y suplentes— de los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre, iniciando las jornadas desde el 26 de febrero hasta la fecha de los comicios.

El material está conformado por ánforas plegables, cédulas de sufragio modelo, cabinas de votación, actas de instalación y escrutinio, sobres plásticos, útiles de escritorio, manuales e instructivos, insumos que reproducen las condiciones reales de una mesa de sufragio. Estas herramientas permitirán que los ciudadanos designados practiquen cada etapa del proceso electoral, desde la instalación hasta el conteo de votos.

El jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas, informó que las capacitaciones se desarrollarán de manera personalizada en los domicilios de los miembros de mesa, así como en la sede descentralizada y en las oficinas distritales que serán habilitadas en la jurisdicción. Además, se realizarán jornadas masivas los días 29 de marzo y 5 de abril.

“Con este material garantizamos una preparación práctica y efectiva para el correcto desempeño de sus funciones, brindando a los miembros de mesa la seguridad y el conocimiento necesarios para conducir adecuadamente cada etapa de la jornada electoral”, señaló.

Cabe indicar que la capacitación también se extenderá a otros actores electorales, como personeros, electores, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes del Ministerio Público y personas con discapacidad, con el objetivo de asegurar una jornada electoral ordenada e inclusiva.

El material fue trasladado a la sede de la ODPE Piura en un camión con seguimiento satelital y bajo resguardo de un comisionado de ONPE, garantizando su seguridad.

Los miembros de mesa que deseen capacitarse o requieran información adicional pueden acercarse a la sede descentralizada ubicada en el Jr. Junín 181, en el distrito de Piura. El horario de atención es de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:30 p. m.