La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura llevó a cabo la instalación de 26 oficinas de atención y coordinación en diversos distritos de las regiones Piura y Tumbes, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones primarias, en las que se definirán las candidaturas para los comicios generales del 12 de abril de 2026.

Estas oficinas distritales, en coordinación con la ODPE, serán responsables de la organización y ejecución de las elecciones en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, el personal se encargará de realizar jornadas de capacitación dirigidas a los diferentes actores electorales, entre ellos miembros de mesa, electores afiliados y personeros de las organizaciones políticas participantes.

En el caso de los miembros de mesa, la capacitación aborda las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral, según el cargo asignado, así como el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que les permitirá agilizar el llenado de las actas electorales y disminuir la probabilidad de error en las mismas.

La ODPE Piura tiene a su cargo la conducción de las elecciones primarias en los distritos de Castilla, Catacaos, Tambogrande, Veintiséis de Octubre, Piura, Ayabaca, Huancabamba, Canchaque, San Miguel de El Faique, Chulucanas, Morropón, Paita, La Huaca, Sullana, Bellavista, Pariñas, La Brea, Los Órganos, Sechura y Vice, en la región Piura; y Corrales, La Cruz, Zorritos, Zarumilla y Aguas Verdes, en Tumbes.

Para este proceso electoral, que se desarrollará el 30 de noviembre, se prevé la instalación de 46 mesas de sufragio en 26 locales de votación, donde ejercerán su derecho al voto aproximadamente 4,996 afiliados de los partidos políticos Renovación Popular y Partido Aprista Peruano. Durante la jornada, los locales estarán resguardados por efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, garantizando el orden y la seguridad del acto electoral.