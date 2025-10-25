La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura sostuvo una reunión de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, con el objetivo de establecer los protocolos de seguridad que se implementarán durante las elecciones primarias 2025.

El encuentro se realizó en las instalaciones del agrupamiento de artillería Cnel. José Joaquín Inclán y contó con la participación del jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas; el jefe de la Sección de Planes y Operaciones del Agrupamiento de Artillería, Tte. Cnel. Juan Carlos Monzón Pareja; el jefe de Operaciones del Ala Aérea N.º 1, Mayor FAP Christian Moscol Huertas; y el jefe de la División de Orden y Seguridad Piura PNP, Sergio Monroy Díaz.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la seguridad en los 20 locales de votación donde sufragarán más de 4,200 electores de la región Piura. Asimismo, se coordinó el despliegue del personal de las Fuerzas Armadas hacia los 20 distritos pertenecientes a las provincias de Piura, Sechura, Ayabaca, Huancabamba, Sullana, Paita, Talara y Morropón.

Otro de los puntos destacados fue el planeamiento del acompañamiento de los agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes tendrán a su cargo el resguardo del material electoral y la seguridad del personal de la ODPE durante las distintas etapas del proceso.

“Con esta reunión presencial hemos iniciado las coordinaciones sobre todo lo referente a la seguridad en la región Piura, tanto para el proceso electoral como para todos los actores que participarán en estas elecciones primarias. Próximamente estaremos pactando nuevas reuniones para asegurar unas elecciones tranquilas y seguras para todos”, señaló el jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas.

Cabe señalar que las elecciones primarias se llevarán a cabo a nivel nacional los días 30 de noviembre y 7 de diciembre, proceso electoral en el que se definirán las candidaturas para las Elecciones Generales 2026.